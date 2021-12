Die BASF in Ludwigshafen hat heute ihr stillgelegtes Impfzentrum für Mitarbeiter wieder in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilt, können dort ab sofort auch Booster-Impfungen verabreicht werden. Das Impfangebot richtet sich zunächst nur an BASF-Mitarbeiter. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch Mitarbeiter von BASF-Partnerfirmen im Impfzentrum zugelassen werden. Seit der Eröffnung haben sich in Ludwigshafen bei der BASF 22.000 Mitarbeiter impfen lassen.