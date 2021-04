Als erstes Unternehmen in Deutschland impft die BASF von heute an ihre Mitarbeiter gegen Corona - in einem eigenen Impfzentrum auf dem Werksgelände. Am Mittwoch werden 300 Beschäftigte geimpft.

Die BASF in Ludwigshafen ist das erste Unternehmen bundesweit, das seine Beschäftigten selbst regulär impft. Im größten Chemiewerk der Welt ist dafür ein eigenes Impfzentrum in der Nähe von Tor 11 entstanden. In der Halle wurden Impfkabinen eingerichtet, Laufwege entsprechend gekennzeichnet und es gibt Warte- und Ruheräume - "alles streng nach den Vorgaben der Landesregierung", versichert die BASF. "Die Regeln für das Projekt setzen Bund und Länder", so Vorstandsmitglied Michael Heinz. Man sei stolz, helfen zu können, "die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen, das Gesundheitssystem zu entlasten und so einen weiteren Beitrag in der Pandemiebekämpfung zu leisten", sagte Heinz, der auch Standortleiter in Ludwigshafen ist.

Impfreihenfolge wird auch bei BASF beachtet

Bei der ersten Lieferung handelt es sich nach Angaben einer Unternehmenssprecherin um den Impfstoff von Biontech. Zum Auftakt am Mittwoch haben laut BASF 300 Mitarbeiter einen Impftermin bekommen. Geimpft werde entsprechend der vom Land vorgegebenen Reihenfolge: zunächst also ausschließlich Mitarbeitende mit Vorerkrankungen wie beispielsweise Diabetes.

Das Impfzentrum der BASF SWR

Erste Impfdosen am Montag eingetroffen

Die Verteilung des Impfstoffs erfolgt nach BASF-Angaben zentral über das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Die ersten Impfdosen seien bereits am Montag bei der BASF in Ludwigshafen eingetroffen. Impftermine im Unternehmen konnten bereits seit Ende vergangener Woche beantragt werden. Die BASF geht davon aus, in den kommenden Wochen bis zu 4.000 Beschäftigte impfen zu können.