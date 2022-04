Quartalszahlen: BASF-Gewinn bricht ein

per Mail teilen

Der Gewinn des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF ist im ersten Quartal des Jahres eingebrochen. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Grund seien Milliarden-Abschreibungen wegen des Baustopps der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 - an der die BASF mit ihrer Tochter Wintershall Dea beteiligt ist. Die BASF hält knapp 70 Prozent von Wintershall. Deshalb sei der Nettogewinn der BASF um fast 30 Prozent zurückgegangen - auf 1,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr stellt sich die BASF wegen des Ukraine-Krieges auf einen Gewinnrückgang von bis zu 15 Prozent ein. Die vollständigen Quartalszahlen werden am Tag der Hauptversammlung, am 29. April veröffentlicht.