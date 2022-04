Kläranlage und Kraftwerk der BASF bei Gas-Priorisierung offenbar weit oben

per Mail teilen

Die BASF in Ludwigshafen hat die Ausrufung der Frühwarnstufe im Notfallplan Gas durch die Bundesregierung ebenfalls begrüßt. Das hat der Konzern auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Sollte es einen Lieferstopp von russischem Gas geben, sind nach Ansicht der BASF einige Teile des Werks in Ludwigshafen auf der Prioritätenliste weit oben. So seien die Kläranlage und Strom-Kraftwerke als systemrelevant einzustufen und als erstes mit Gas zu versorgen. Bereits zuvor hatte die BASF vor Engpässen oder Stillstand bei der Produktion wichtiger Versorgungsgüter gewarnt, falls es zu einem Gas-Stopp aus Russland kommt.