Aus der Kläranlage des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen sind seit Samstag rund 150 Kilogramm Phenoxyessigsäure ausgetreten. Das teilte die BASF am Sonntag mit. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Inzwischen sei der Austritt gestoppt worden, die Behörden seien informiert. Phenoxyessigsäure ist laut BASF vom Umweltbundesamt in keine Wassergefährdungsklasse eingestuft. Aufgrund der geringen Menge und der Verdünnung im Rhein sei von keiner Gefährdung für Wasserorganismen auszugehen, so die BASF. Phenoxyessigsäure ist laut BASF ein Zwischenprodukt, das unter anderem für die Herstellung von Riech- und Farbstoffen verwendet wird.