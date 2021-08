per Mail teilen

Die Weltkriegsbombe, die Ende Juli auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen gefunden wurde, wird am Samstag entschärft. Dazu ist eine eine riesige Pyramide aus Sand errichtet worden.

Der Sandhügel unter dem die Bombe liegt Pressestelle BASF

Mit der Bombenentschärfung soll es am Samstag (28. August) ab 10:30 Uhr losgehen, wie die BASF mitteilte. Für die Entschärfung der britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bereits aus Sicherheitsgründen eine 25 Meter lange und fast sieben Meter hohe Pyramide aus Sand errichtet worden. Durch ein Rohr sollen die Experten vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu dem Blingänger gelangen.

BASF-Produktion wird nicht unterbrochen

Eine Gefahr für Mitarbeiter und Bevölkerung besteht laut BASF nicht. Auf dem Werksgelände werden in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort der 250-Kilo-Bombe die Straßen abgesperrt. Die Produktion werde allerdings nicht unterbrochen, so das Unternehmen. Auch einzelne Straßen vor dem Werksgelände würden für die Zeit der Entschärfung abgesperrt: die Ammoniakstraße vor Tor 11, die Magnetbandstraße, die Parkplätze zwischen Tor 5 und Tor 11 sowie das BASF-Parkhaus an Tor 11.

Bombenentschärfung auch in Oggersheim erfolgreich

Zuletzt hatte der Kampfmittelräumdienst Ende Juli in Ludwigshafen-Oggersheim eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. 250 Anwohner mussten dafür ihre Häuser verlassen.