Die BASF baut am Standort Ludwigshafen ein neues medizinisches Zentrum. Es soll sowohl von Mitarbeitern, als auch von Bürgern aus der gesamten Metropolregion genutzt werden können.

Für das Medical-Center investiert das Chemieunternehmen nach eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. In zwei Jahren soll der Bau fertig sein. Er soll außerhalb des Werkzauns zwischen den Toren 5 und 11 stehen und mehr als 11.000 Quadratmeter Nutzfläche haben. Nach Angaben von BASF-Vorstand Michael Heinz soll es nicht nur von Mitarbeitern genutzt werden, sondern auch von Menschen außerhalb. Das sei in Deutschland einmalig.

Das künftige Medical-Center der BASF Pressestelle BASF

BASF will Fehlzeiten begrenzen

Neben der klassischen Arbeitsmedizin wird das Medical Center ein Fachärtzehaus beherbergen, sowie andere medizinische Angebote, wie etwa Physiotherapie-Praxen. Dafür baut die BASF bis 2023 ein sechstöckiges Gebäude sowie eine neue Rettungswache. Mit dem Angebot sei allen gedient, so Vorstand Michael Heinz: Den Mitarbeitern, die nicht länger weite Wege zu Fachärzten zurücklegen müssten, aber auch dem Unternehmen, da lange Fehlzeiten der Mitarbeiter durch Arztbesuche wegfielen. Zugleich pflege man durch das offene Angebot für alle Bürger die gute Nachbarschaft zur Stadt.

Altes Ambulanz-Gebäude wird aufgegeben

Die BASF betreibt bereits auf dem Werksgelände eine Ambulanz. Das jetzige knapp 80 Jahre alte Gebäude ist aber nach BASF-Angaben in die Jahre gekommen und stößt in Bezug auf Größe und Raumausstattung an seine Grenzen. Darum werde es jetzt durch das moderne Medical Center ersetzt.