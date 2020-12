Die BASF will in Frankenthal an ihrer Kläranlage eine Abfertigung für Lastwagen bauen. Der Konzern hat Kommunalpolitikern jetzt vor Ort auf der Anlage die Pläne vorgestellt.

Grund für den Bau der Anlage in Frankenthal sind die Verkehrsprobleme, die der Konzern jetzt schon durch die beiden maroden Hochstraßen hat und die die BASF auch weiterhin während des weiteren Abrisses und Neubaus erwartet. Deshalb sollen ab 2022 die meisten Lkw das Werk künftig aus Richtung Norden anfahren, zur Kläranlage auf Frankenthaler Gebiet. Kläranlagengelände soll zu Lkw-Abfertigung werden SWR Investition von mehreren zehnmillionen Euro Der Chemiekonzern will einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag für die neue Abfertigungsanlage auf dem Areal seiner Kläranlage investieren. Vier Bauanträge wurden bei der Stadt Frankenthal eingereicht. Bei einer Begehung bedauerte Oberbürgermeister Martin Hebich, dass ein kleiner Park mit Bäumen, Wiesen und einem Teich weitgehend versiegelt wird. Die BASF versprach, als Ausgleich hochwertige Biotope auf Frankenthaler Gemarkung anzulegen. Auch dieses parkähnliche Gelände soll weichen SWR Abfertigung in der Innenstadt wird aufgegeben Damit baut die BASF ihre Anlieferungs-Kapazitäten im Norden des Werkes weiter aus. Bereits im Januar wurde bekannt, dass das Unternehme wegen den maroden Hochstraßen den Lkw-Verkehr vom Tor 11 in Innenstadtnähe an das nördliche Tor 15 verlagert. Dazu wird ebenfalls bis 2022 am Tor 15 eine zusätzliche Abfertigung errichtet. Auch dafür muss an der BASF-Kläranlage ein Ausweichparkplatz ausgebaut werden. Am Tor 11 soll dann keine Anlieferung mehr erfolgen.