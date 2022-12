Diebstahl auf BASF-Baustelle in Ludwigshafen: Teure Werkzeuge gestohlen

per Mail teilen

Die Baustelle für das neue Medical-Zentrum der BASF in Ludwigshafen ist in den vergangenen Nächten gleich zweimal von unbekannten Dieben heimgesucht worden.

Nach Aussage der Polizei in Ludwigshafen hatten Unbekannte von der Baustelle für das neue Ärztezentrum des Chemiekonzerns BASF in der Nacht auf Dienstag Werkzeuge im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen, darunter Bohrmaschinen, Schleifmaschinen und Schlagbohrer, so ein Sprecher.

Am vergangenen Wochenende waren schon einmal Diebe auf der Baustelle gewesen. Damals ließen die unbekannten Täter laut Polizei ebenfalls Werkzeuge mitgehen. Der geschätzte Schaden: 10.000 Euro.

Polizei in Ludwigshafen hat noch keine heiße Spur

Laut Polizei kam es auf dem Baustellengelände bereits in der Vergangenheit zu Diebstählen und Einbrüchen. Über die Art und Weise, wie der oder die Täter auf das Gelände gelangten, will die Polizei aktuell keine Auskunft geben, um "keine Anreize für weitere Taten zu geben", teilte ein Sprecher auf SWR-Anfrage mit. Und weiter: "Wir prüfen derzeit, ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen besteht."

Es gebe aktuell keinerlei Hinweise auf den oder die Täter. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Die Baustelle befindet sich außerhalb des Werksgeländes der BASF in der Nähe von Tor 5 in der Magnetbandstraße. Das Unternehmen hatte sich bisher noch nicht zu den Vorfällen geäußert.

Was ist das geplante Medical Center?

Das Medical Center der BASF soll bis Mitte kommenden Jahres fertig gestellt sein. Ende September war dafür der Grundstein gelegt worden. Laut Unternehmen soll es darin Untersuchungsräume, Schulungsräume und Büros sowie Einrichtungen zur medizinischen Diagnostik für die Mitarbeiter geben. Auch der Rettungsdienst werde dort untergebracht sein.

Seit September 2021, als der Spatenstich (Bild) erfolgte, wird fleißig am neuen Medical Center der BASF gebaut. SWR

Neben der Arbeits- und Notfallmedizin, die ausschließlich für BASF-Beschäftigte reserviert ist, werde das Zentrum auch eine Reihe fachärztlicher Einrichtungen und eine physiotherapeutische Praxis beherbergen, in denen sich alle Bürger behandeln lassen können.