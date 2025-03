Wie stehts ums barrierefreie Wandern und Radfahren in der Pfalz?

Barrierefrei Wandern in der Vorder-und Südpfalz - wo geht das überhaupt? Wir sagen Ihnen, wo Sie mit dem Rollstuhl oder dem Handbike unterwegs sein können und ob es Angebote für Blinde gibt.

Im Weinort Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) ist Barrierefreiheit im Tourismus schon seit 15 Jahren Thema, sagt Stefan Wemhoener, Geschäftsführer des Tourismusbüros "Wir planen jetzt wirklich keine neuen Projekte mehr, ohne die Barrierefreiheit komplett mit einzubeziehen." Wenn er aus dem Fenster seines Büros um die Ecke vom Bahnhof blickt, schaut er genau auf den Start eines der beiden neuen Rundgänge durch den 3.700-Einwohner-Ort. Beide Rundgänge sind barrierefrei, "so dass man sie mit dem Rollstuhl befahren kann, aber auch ältere Menschen sie nutzen können." Zum Beispiel mit Rollatoren.

Deidesheim: Viele Touristen mit Handicap

Der Weinort stellt sich auf Touristen mit Handicap ein – und viele kommen jedes Jahr wieder, sagt Wemhoener, sie buchten lange im Voraus. Auch Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehbehinderung könnten auf den Rundwegen problemlos zu den Sehenswürdigkeiten gelangen - obwohl es im historischen Ortsteil von Deideheim eigentlich überall holpriges Kopfsteinpflaster gibt. "Das Kopfsteinpflaster gehört gerade am historischen Marktplatz in Deidesheim seit Jahrhunderten dazu. Aber wir haben eine Alternative gefunden, dass wir dieses Kopfsteinpflaster so abgeschliffen haben, dass man auch mit einem Rollstuhl gut da lang fahren kann." Der Unterschied in der Struktur des Pflasters ist so fein, dass der barrierefreie Weg sogar kaum auffällt.

Der barrierefreie Rundweg durch Deidesheim - für Rollstuhlfahrer geeignet. Rechts sieht man das normale Kopfsteinpflaster. SWR

Wir haben das Kopfsteinpflaster so abgeschliffen, dass man auch mit einem Rollstuhl gut da lang fahren kann.

Rundwege in Deidesheim mit Rollstuhlsymbol

Der Rundweg ist mit einem Rollstuhlsymbol beschildert. Auch rollstuhlgerechte Toiletten sind am Weg vorhanden. In Deidesheim sollen die Gäste "barrierefrei anreisen können, sie sollen zentral parken, aber sie sollen alle auch in ein Weingut gehen können – egal, ob mit Rollstuhl oder Rollator." Das ist das Ziel. "Es muss auch Gastronomie vorhanden sein und man soll übernachten können, wo man sich mit Rollstuhl gut bewegen kann." Ein Hotel im Ortszentrum wurde komplett barrierefrei umgebaut und auch viele Winzerbetriebe richteten sich auf Gäste mit Handicap ein, sagt Wemhoener.

Orientierung auf dem Plan vor dem Rathaus in Deidesheim SWR

Golfen im Rollstuhl

Für Familien mit Kindern im Rollstuhl gibt es in Deidesheim auf einem großen Spielplatz auch eine Rollstuhlschaukel oder auch eine Golfbahn, die man auch mit dm Rollstuhl nutzen kann. "Das ist total schön zu sehen, wie der Opa mit den Enkelkindern Golf spielen kann, obwohl er im Rollstuhl sitzt."

Die Rundwege für barrierefreien Tourismus in Deidesheim SWR

Barrierefreies Radfahren in der Pfalz

Auch der barrierefreie und zertifizierte Reben-und Rüben-Radweg führt an Deidesheim vorbei. Der komme "total gut" an. "Da sind auch zusätzlich noch mehrere Bänke aufgestellt. Man kommt regelmäßig an rollstuhlgerechten Toilettenanlagen vorbei und das ist nicht nur für Radfahrer gedacht, sondern da sind auch Familien mit Kinderwagen unterwegs. Und man kann mit einem Rollstuhl auf diesen Radwegen fahren." Auch Einheimische schätzten die Barrierefreiheit - und vor allem Senioren, die mit dem Rollator unterwegs sind.

Denkmalschutz und Barrierefreiheit in Deidesheim

Beim Denkmalschutz kommt die Barrierefreiheit in Deidesheim aber schon mal an ihre Grenzen: Ins historische Rathaus gelangen Besucher nur über den steilen Treppenaufgang vor dem Gebäude. Ein Aufzug im Sinne der Barrierefreiheit scheitert bislang an Denkmalschutzauflagen.

Das historische Rathaus in Deidesheim SWR

Pfälzerwald: Problem Barrierefreiheit

Aber es gibt für die barrierefreiheit auch Hürden in der Vorder-und Südpfalz. Die größte Hürde stelle die Topografie als solche dar, sagt Christian Bohr. Er ist Experte für barrierefreien Tourismus in der Südfalz. Die Beschaffenheit der Wanderwege durch den Pfälzerwald beispielsweise sei nicht überall so ohne Weiteres für Rollstühle und Rollatoren geeignet.

"Man muss bei barrierefreien Wegen dann eigentlich auch dauerhaft sicherstellen, dass die in einem guten Zustand sind. Dass zum Beispiel kein großer Holzlaster jede Woche dadurchfährt, weil dann ist der Weg nicht mehr barrierefrei", sagt er.

Wanderwege nur mit minimaler Steigung zertifiziert

Hilfreich sei, allerdings, dass es inzwsichen spezielle Hilfsmittel für Rollstühle gebe, wie etwa eine Art kleine Zuggeräte, die den Rollstuhl ziehen können. "Dann sind auch Steigungen über sechs Prozent nicht mehr so das große Problem", so Bohr. Zertifiziert werden Wanderwege bislang nur mit einer Steigung bis maximal sechs Prozent. Zum Vergleich: Der Aufstieg zur Kalmit hat eine Steigung von etwa 6,5 Prozent.

Barrierefrei an der Weinstraße

Entlang der Deutsche Weinstraße sei das Angebot für barrierefreien Tourismus insgesamt dennoch gut, findet Experte Bohr. "Da kann man einen Urlaub verbringen, wenn man im Rollstuhl sitzt oder eine Gehbehinderung hat. Da gibts ein breites Angebot von der Übernachtung über Freizeitmöglichkeiten bis hin zum Wandern." Als Positiv-Beispiele nennt Bohr in der Pfalz barrierefreie Rundwege in Maikammer und Annweiler.

So wirbt die Pfalz Touristik für barrierefreien Tourismus in der Pfalz Pfalz Touristik

Angebot für Blinde nicht so gut

Für Blinde und Sehbehinderte sei das Angebot hingegen noch ausbaufähig. "Da ist definitiv noch Luft nach oben." Derzeit würden Tastmodell für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung erarbeitet - für die Madenburg, die Burg am Trifels und in Landeck.

Zukunft des barrierefreien Tourismus

Wo steht der barrierefreie Tourismnus in der Vorder-und Südpfalz in zehn Jahren?

"Ich hoffe, dann haben wir doppelt so viele barrierefreie Wanderwege und noch weitere Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebetriebe hinzugewonnen", sagt Bohr. "Es gibt definitiv noch Bedarf, dass es da ein besseres Angebot gibt."

Tourismus: E-Autos in den Weinberg

In Deidesheim sollen demnächst E-Autos Menschen mit Beeinträchtigungen in die Weinberge bringen. "Unser Ziel ist es schlicht und ergreifend, hier die Qualität des Aufenthalts für alle Menschen angenehmer zu machen", sagt der Deidesheimer Tourismus-Chef Wemhoehner. Und das gelte für alle.