Die Karnevalsgesellschaft Derkemer Grawler verleiht am 8. Juli ihre Auszeichnung „Goldener Winzer“ an den afrikanischen König Céphas Bansah, der in Ludwigshafen lebt. Das teilten die Grawler in Bad Dürkheim mit. Der 73-jährige Bansah lebt seit 1970 in Ludwigshafen und kümmert sich von hier aus um mehr als 300 000 Menschen vom Volk der Ewe in Ghana. Mit dem Orden wird jedes Jahr ein Prominenter gewürdigt, der sich auf gesellschaftlich wichtigen Gebieten verdient gemacht hat.