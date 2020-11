Die Commerzbank und die Deutsche Bank schließen mehrere Filialen in der Region - zwei davon alleine in Bad Dürkheim. Beide Bankinstitute planen nach eigenen Angaben zahlreiche Filialen zusammenzulegen.

Nach Angaben einer Commerzbank-Sprecherin werden die drei Mitarbeiterinnen der bereits geschlossenen Bad Dürkheimer Filiale in anderen Geschäftsstellen weiterbeschäftigt. Kunden müssten sich künftig an andere Filialen - etwa in Grünstadt, Neustadt oder Ludwigshafen wenden. Die Commerzbank will bis Jahresende bundesweit 200 Filialen schließen - auch Ludwigshafen-Oppau sei betroffen. Grund sei, dass viele Kunden Bankgeschäfte nur noch Online erledigen, Corona habe dies weiter verstärkt. Die Deutsche Bank wird ihre Bad Dürkheimer Filiale Ende November zumachen. Die Stadt Bad Dürkheim bedauert die Schließungen. Vor allem ältere Menschen seien auf regionale Filialen angewiesen und täten sich mit reinen Online-Angeboten schwer.