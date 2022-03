Fünf Tage nach der Sprengung eines Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Neustadt gibt es noch keine konkreten Hinweise auf die Täter. Wie die Polizei heute mitteilt, waren die Männer über einen Nebeneingang in das Gebäude gelangt. Sie sprengten in der Nacht auf Sonntag den Geldautomaten und entkamen mit Bargeld. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen bis zu 500.000 Euro.