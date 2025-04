Aus Hauswand gerissen

per Mail teilen

Zwei Männer sind am Samstag bei einem Unfall im Kreis Südliche Weinstraße verletzt worden. Ein Balkon löste sich und die beiden Mönner stürzten etwa drei Meter in die Tiefe.

Nach Polizeiangaben war der Balkon gerade frisch installiert worden. Bei den privaten Arbeiten habe sich der Metallbalkon dann aus den Verankerungen gelöst. Und zwar genau in dem Moment, als die beiden Männer ausprobieren wollten, ob der Balkon hält, sagte ein Polizeisprecher in Edenkoben am Sonntag dem SWR.

Gewicht des Balkons offenbar falsch eingeschätzt

Auf einem Polizeibild sind drei große Löcher zu sehen . Die Polizei geht davon aus, dass beim Installieren des Balkons das Gewicht falsch eingeschätzt wurde. In Polizei-Deutsch heißt das: "Unsachgemäße Installation durch Privatpersonen."

Derzeit unklar, wie schwer die Männer beim Balkon-Absturz verletzt wurden

Wie schwer die beiden 59 und 46 Jahre alten Männer genau verletzt sind, das ist nach Angaben der Polizei in Edenkoben vom Sonntag noch unklar. Ein Polizeisprecher sprach von "mittelschweren Verletzungen, die aber nicht lebensgefährlich waren."

Der Polizei ist zurzeit auch nicht bekannt, ob die beiden noch im Krankenhaus sind. Nach dem Absturz des Balkons waren beide vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden.

Offenbar keine weiteren Ermittlungen nach Balkon-Absturz in Edenkoben

Ermittlungen sind laut Polizei Landau nicht geplant: "Von unserer Seite passiert da nichts mehr", hieß es am Sonntag aus Edenkoben.