Ludwigshafen: Baubeginn am Berliner Platz bereits im September

Noch dominiert der Riesen-Krater am Ludwigshafener Berliner Platz. Aber damit soll bald Schluss sein. Laut dem neuen Investor rollen im September die Bagger an.

Bauinvestor Hans-Peter Unmüßig klingt fröhlich im Interview. Er scheint sich selbst über sein Ludwigshafener Bau-Projekt zu freuen. Nein, noch gäbe es keine Bauarbeiten am und rund um Ludwigshafens Schandfleck mitten in der City. Aber Vermessungsarbeiten, die hätten bereits stattgefunden. Die Hochphase der Planungen für das neue, sieben Stockwerke hohe Gebäude sei fast vollendet.

Ab Februar werden die Gewerbe- und Büroflächen vermietet

Bereits im Februar soll es mit der Vermarktung der zukünftigen Gewerbe- und Büroflächen losgehen. Die Ludwigshafener sollen gleichzeitig ab Februar auf großformatigen Bildern an den Bauzäunen sich anschauen können, wie das neue Gebäude in "bester Lage" aussehen soll. Klar ist: Ins Erdgeschoss kommen ein großes Restaurant und ein Café. Die Gastronomen sollen dann auch die Außenfläche des bislang tristen Berliner Platzes bespielen, so Bauinvestor Hans-Peter Unmüßig aus Freiburg.

Seit Jahren ein hässliches Bauloch mitten in der City am Berliner Platz

Gewünscht: Zahlkräftige Mieter

Zudem wird es im Neubau am Berliner Platz Einzelhandel geben und ansonsten jede Menge Büroflächen. Geht es nach Hans-Peter Unmüßig, wünscht man sich finanzkräftige Mieter: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Zahnärzte. Wohnraum wird am Berliner Platz keiner entstehen. Inwieweit die Stadtverwaltung auch Mieter im neuen, schicken Gebäude im Zentrum wird, steht noch nicht fest.

Im September sollen die Bagger anrollen

Im Juni oder spätestens im Juli soll die Baugenehmigung für das neue Gebäude vorliegen, so der Investor. Wenn alles glatt geht, können im September dann die Bagger anrollen. 'Endlich' werden die Ludwigshafener wohl denken, die bereits seit Jahren mit dem Riesenloch mitten in der City leben müssen.