Die Züge in und um Ludwigshafen fahren wieder fahrplanmäßig. Eine kaputte Weiche ist offenbar repariert.

Die Reparaturarbeiten hatten seit Mittwochnachmittag den Zugverkehr in der Pfalz massiv behindert. Sie konnten nun offenbar früher als angekündigt abgeschlossen werden. Die Deutsche Bahn hatte dazu am Mittwoch auf ihrer Internetseite mitgeteilt, dass eine Weiche in Ludwigshafen defekt ist und repariert werden muss. Die Reparaturarbeiten würden voraussichtlich bis Donnerstagfrüh, 6 Uhr, dauern, hatte ein Sprecher des für den Öffentlichen Nahverkehr in der Pfalz zuständigen Zweckverbands (ZÖPNV Süd) mitgeteilt. Die Bahn war am Mittwochnachmittag für ein Statement nicht erreichbar.

Zehn Regionalzüge und S-Bahnlinien betroffen

Laut Deutsche Bahn sind sieben S-Bahnlinien und drei Regionalexpresse von den Reparaturarbeiten betroffen. Die S1 (Homburg bis Osterburken) und S3 (Germersheim bis Karlsruhe) beispielweise halten gar nicht direkt in Ludwigshafen, weder am Hauptbahnhof, noch in Ludwigshafen Mitte, also an der Walzmühle.

Andere S-Bahnen wie die S2 (zwischen Bruchsal und Karlsruhe) und die S4 (zwischen Kaiserlautern und Mosbach) können die Gleise nur sehr langsam befahren. Das gilt auch für den RE14 zwischen Ludwigshafen, Mannheim und Frankfurt. Die Behinderungen in Ludwigshafen werden auch massive Auswirkungen auf den Fernverkehr haben, da Bahnreisende etwa in Mannheim und Karlsruhe Anschlusszüge verpassen, glaubt der Zweckverband.

Zweckverband: Berufsverkehr am Donnerstag behindert

Beim Verband, der die Deutsche Bahn ja mit dem Zugverkehr in der Pfalz beauftragt hat, stoßen die erneuten Zugausfälle auf Ärger. Der ZÖPNV spricht davon, dass nicht nur defekte Weichen, sondern auch fehlendes Personal für die Behinderungen verantwortlich seien.

Die Befürchtung, dass es auch am Donnerstagmorgen noch zu drastischen Behinderungen im Berufsverkehr kommt - hat sich nun nicht bewahrheitet.