per Mail teilen

Quietschende Züge, entnervte Anwohner: Die Deutsche Bahn hat in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) ein Pilotprojekt gegen Zuglärm nach fast zwei Jahren eingestellt - ohne Ergebnis. Zuvor hatten sich Anwohner beschwert.

Bei dem Projekt ist es nach Angaben der Deutschen Bahn nicht gelungen, das laute Quietschen der neuen Züge bei Kurvenfahrten leiser zu machen.

Die laute Bahntrasse bei Grünstadt SWR

Seit September 2018 hatte die Bahn auf einer Teststrecke nördlich des Bahnhofs in Grünstadt untersucht, ob das Schmieren der Schienen gegen den nervenden Zuglärm helfen kann oder nicht. Erste Lärmmessungen vor zwei Jahren hatten bereits ergeben, dass es nicht hilft, so die Bahn. Mehrfach habe der Zughersteller dann an der Teststrecke nachgebessert - erfolglos. Das Pilotprojekt war vom Bundesverkehrsministerium finanziert worden.

Ein SWR-Beitrag aus dem Sommer 2019 zeigt das Proble der Anwohner mit dem Zuglärm in Grünstadt:

Deutsche Bahn sucht weiter nach Lösungen

Die Deutsche Bahn will jetzt nach eigener Aussage weiter nach Lösungen auf der Strecke in Grünstadt suchen. Eine konkrete Idee gebe es aber derzeit nicht. Anwohner beschweren sich seit Jahren über das laute Geräusch unter anderem beim Ein- und Ausfahren einiger neuer Züge.