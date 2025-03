Bahnstrecken-Sperrung sorgt für Chaos in Deidesheim

Pendler und Schüler an der Weinstraße sind gestresst - die Ersatzbusse voll. Seit Montag ist die Bahnstrecke Bad Dürkheim-Deidesheim gesperrt. Denn Dachse haben den Bahndamm unterhöhlt.

Mittags kurz nach Schulschluss: Jetzt beginnt in Deidesheim der Kampf um die Sitzplätze in den Ersatzbussen. Hunderte Schülerinnen und Schüler von der Deidesheimer Gesamtschule wollen nach Hause, Richtung Bad Dürkheim. Die Busse reichen vorne und hinten nicht, ärgert sich eine Schülerin: Viele versuchen, einen Sitzplatz zu ergattern. Ihr Mitschüler ruft "Ach du Scheiße, wie willst Du da rein?“

Großes Gedränge nach Schulschluss an der Ersatzbus-Haltestelle SWR

Warteschlangen an Ersatzbus-Haltestelle in Deidesheim

Eine 87-Jährige, die eigentlich am frühen Nachmittag in Bad Dürkheim einen Termin hätte, bleibt frustriert zurück. Die Seniorin sieht für sich keine Chance durchzukommen, in dem heftigen Ansturm auf die Bus-Türen. Auch der Sohn eines laut schimpfenden Seniors bekommt erst im nächsten Bus für beide zwei Sitzplätze. Alle zurückbleibenden Schüler schauen entgeistert auf immer wieder eintreffende leere Busse mit Fahrtziel Neustadt. In diese Gegenrichtung gibt es ab Deidesheim noch Zugverkehr, in die Busse dorthin steigt an diesem Mittag niemand ein. Ein Vater mit Tochter aus Mannheim entscheiden sich nach erfolglosen 45 Minuten an der Ersatzbus-Haltestelle, sich ein Taxi zu bestellen.

Kein Zugverkehr mehr ab Bahnhof Deidesheim nach Bad Dürkheim, Dachse haben die Strecke unterhöhlt SWR

Pendler schildert nächtlichen "Horror-Trip"

Schichtarbeiter Ralf Krause aus Bad Dürkheim ist völlig fertig mit den Nerven. Die Abfahrtzeiten in der Bahn-App stimmen oft nicht, sagt er. In der Nacht zuvor, nach seiner Spätschicht sei er zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen von Lambrecht nach Hause, ins 15 Kilometer entfernte Bad Dürkheim. Sein Sohn hatte Frühschicht und berichtete, auf seinem Weg zur Arbeit, seien die ersten vier Busse ausgefallen. Der Schichtarbeiter sagt, er möchte gar nicht dran denken, wie das noch weitergehen soll. Die Bahnstrecke Deidesheim - Bad Dürkheim ist ja noch weitere neun Monate bis Mitte Dezember gesperrt.

Probleme an den Ersatzbus-Haltestellen

Immer wieder berichten Fahrgäste, dass sie die Ersatzbus-Haltestellen nicht finden konnten. Gabi und Thomas aus Neustadt sagen, sie hätten dann Auskunft in der Bad Dürkheimer Tourist-Info gesucht. Die DB Regio und der Zweckverband ÖPNV in Kaiserslautern hatten nach eigenen Angaben nur wenig Zeit, den Bus-Ersatzverkehr zu organisieren. Die Mitteilung der DB AG zur Streckensperrung sei zu kurzfristig gekommen. Ursprünglich war geplant, den Bahndamm zwischen Bad Dürkheim und Deidesheim von Juli bis Dezember 2025 zu sanieren.

Gaby und Thomas aus Neustadt bekamen auf der Suche nach dem Ersatzbus Hilfe in der Tourist-Info Bad Dürkheim SWR

Schlechte Beschilderung

Auch Ahmed und Senol haben auf dem Weg zu ihrem Integrationskurs immer wieder Probleme. Sie erzählen, sie seien schon in einen falschen Bus eingestiegen, der an der Ersatzhaltestelle hielt. Auch in Deidesheim sind haltende Ersatzbusse noch nicht richtig ausgeschildert. Einmal kommt ein Bus an, Schüler stürmen hinein, bis der Bus voll besetzt ist. Dann erfahren sie schließlich vom Busfahrer, dass er nun eine einstündige Pause einlegen müsse. Die Schüler müssen wieder aussteigen. Alle hoffen, dass die Verantwortlichen von Bahn und Zweckverband bald nachbessern.