Bahn stellt zwei Zugverbindungen vorübergehend ein

Wegen coronabedingter Engpässe fahren auf zwei Strecken in Rheinland-Pfalz bis zum 1. April keine Züge. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr in Kaiserslautern mitteilte, handelt es sich zum einen um die Strecke zwischen Winden (Kreis Germersheim) und Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße), zum anderen um die Verbindung zwischen Wörth (Kreis Germersheim) und Lauterbourg im Elsass. Als Ersatz werde es Busse geben. Es sei aber mit erheblich verlängerten Reisezeiten zu rechnen. Außerdem lägen die Haltestellen nicht immer direkt an den Bahnstationen.