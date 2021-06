Nach wilden Partys, Massenschlägereien und Polizeieinsätzen am Badeweiher in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) fragt man sich: Wie sicher und erholsam ist es an den Pfälzer Badeseen? Wir haben den Test am Badeweiher in Mechtersheim gemacht.

Um es gleich vorweg zu sagen: Fast alle am Weiher Mechtersheim bei Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) waren sich einig, dass eine Großparty mit 300 Jugendlichen - größtenteils betrunken und aggressiv - hier bislang noch nie Thema war. Der Badeweiher zieht Gäste aus der weiten Umgebung an SWR Ein Getöse an unterschiedlichster Musik Dennoch gibt es einige Dinge, die viele der Besucher stören: Da sind zum Beispiel die Jugendgruppen, die mit ihren tragbaren Musikboxen für ein diffuses Gemisch der unterschiedlichsten Klänge sorgen. Das nervt so manche Badegäste, die eigentlich in dieses "Naherholungsgebiet" gekommen sind, um auszuspannen. Abends und vor allem in der Nacht gibt es dann weitere Ärgernisse. So wird in dem Landschaftsschutzgebiet auch gerne mal Feuer gemacht - zum Grillen oder einfach weil es romantisch ist - aber das ist nun mal verboten. Viel Müll am Strand Die zuständige Verwaltung der Verbandsgemeinde Römerberg toleriert die kleinen Partys. Der 1. Beigeordnete, Reinhard Burck, beklagt allerdings, dass nach dem Wochenende regelmäßig mehrere Säcke Müll von Gemeinde-Mitarbeitern eingesammelt werden müssen - Flaschen, die teils zerbrochen sind, Pizzakartons, Dosen, Plastikflaschen. Pächter löscht nachts Feuer Der neue Pächter der Strandbar hat sich bereit erklärt, nachts die Glutnester zu löschen, wenn wieder mal unbemerkt Feuer gemacht wurde. Er spricht die Jugendlichen aber auch regelmäßig an und macht sie auf das Verbot aufmerksam. Bisher seien alle sehr vernünftig und einsichtig gewesen. "Wenn man zu ihnen hingeht und sagt, bitte, macht das Feuer aus, das ist hier verboten, dann sagen die meisten auch danke und sind ganz lieb. Man wird also wirklich nicht angefahren von den jungen Leuten." Jugendliche sind Corona-Lockdown-geschädigt Der Pächter hat ein Herz für die Jugendlichen: Sagt, dass sie ja auch ihren Raum brauchen. Durch die Corona-Pandemie und den langen Lockdown hätten sie lange Zeit nur wenig unternehmen können. Da sei es verständlich, dass sie jetzt, wo sie endlich raus dürfen und das Wetter auch endlich warm geworden ist, ein wenig Nachholbedarf haben. Mehrere Grüppchen treffen sich am See - nicht alle wollen fotografiert werden SWR Keine Angst vor Lambsheim 2.0 Das bestätigen auch die Jugendlichen selbst. Es sei schwer gewesen, sich über so lange Zeit nicht treffen zu dürfen. Auch sie selbst denken nicht, dass eine ausufernde Party wie in Lambsheim in Mechtersheim vorkommen könnte. Zwar sei es nachts durchaus ein wenig ungemütlich in der Nähe von alkoholisierten Feiernden, aber sie vertrauen auf den Schutz der Gruppe - vor allem die jungen Frauen. Künftig größere Musik-Partys geplant Der Pächter der Strandbar hat die Genehmigung, elf Mal im Jahr größere Musik-Partys zu veranstalten. Er will sie auf 250 Besucher beschränken und eher ruhigere Lieder - auf keinen Fall Ballermann-Partymusik - auflegen lassen. Die Strandbar "SunSeeBar" am Mechtersheimer Badeweiher SWR Dennoch: Ist irgendwo was los und ist die Party gut, spricht es sich in Zeiten von Handys und sozialen Netzwerken schnell herum. Und so kann dann aus einer kleinen Party eine große, unübersichtliche - und vielleicht auch ausufernde - werden.