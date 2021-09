per Mail teilen

Ein Baggerfahrer im südpfälzischen Jockgrim hat am Mittwoch eine Gasleitung beschädigt und damit eine Evakuierung ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit Erdarbeiten beschäftigt, als er die Gasleitung erfasste und anschließend Gas austrat. Anwohner mussten den Gefahrenbereich verlassen. Den Mitarbeitern der Versorgungsunternehmen sei es schnell gelungen, das Leck in der Gasleitung in Jockgrim zu schließen.