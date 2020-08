Im Niederwiesenweiher von Böhl-Iggelheim ist am Sonntagabend erneut ein Mann tödlich verunglückt.

Der 22-Jährige war mit Bekannten am See und war nach Zeugenaussagen beim Schwimmen gegen 18 Uhr plötzlich untergegangen. Mehrere Rettungstaucher suchten nach dem jungen Mann und bargen ihn schließlich aus dem Wasser. Er wurde zunächst wiederbelebt, starb aber einige Stunden später im Krankenhaus. In dem Badeweiher sind in der Vergangenheit immer wieder Menschen ertrunken - zuletzt am Sonntag vor einer Woche.

Die Kriminalpolizei versucht jetzt, die genaue Todesursache zu ermitteln. Während der Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

Vor allem junge Männer unter Todesopfern

Nach Angaben der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind in diesem Jahr (bis 21. Juli) mindestens sieben Menschen ertrunken. Zusammen mit den drei tödlichen Badeunfällen in der Pfalz von Anfang August kann man von mindestens zehn Badetoten ausgehen.

Im vergangenen Jahr waren in Rheinland-Pfalz neun Menschen beim Baden ertrunken - so wenige wie noch nie in den vorangegangenen 20 Jahren. Im Jahr 2018 waren es bei langem hochsommerlichen Wetter und sehr niedrigen Pegelständen 22 Menschen.

Die meisten Todesopfer waren auch dieses Jahr bislang Männer. "Besonders betroffen sind junge Männer, zurückzuführen ist das auf Selbstüberschätzung, Alkoholkonsum und Gruppenzwang. Sie wollen sich beweisen", so ein DLRG-Sprecher.