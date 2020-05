Die Badeseen im Kreis Germersheim werden bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Nach SWR-Informationen hält das Gesundheitsamt eine Öffnung der Seen wegen der Corona-Pandemie aus Hygienegründen für kritisch. Das gilt auch für die beiden eingezäunten Badeseen mit Eintritt in Rülzheim und Jockgrim. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind dagegen schon mehrere Badeseen wieder freigegeben, unter anderem bei Altrip, Waldsee und Neuhofen. Laut Landesregierung gelten an Badeseen ohne Eintritt dieselben Abstandsregeln wie in Parks oder auf anderen öffentlichen Plätzen.