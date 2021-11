In Bad Dürkheim hat am Nachmittag der diesjährige Weihnachtsmarkt begonnen. Der „Dürkheimer Advent“ mit Getränke- Essens- und Kunsthandwerker-Ständen findet an allen vier Adventswochenenden am Ludwigsplatz und am Oberen Kurpark statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde nach Angaben der Stadt der Römerplatz für die Veranstaltung gestrichen. Es gelte die 2-G-Regelung. Übermorgen öffnen außerdem die Dürkheimer Geschäfte in der Innenstadt wegen des verkaufsoffenen Sonntags von 13 bis 18 Uhr.