Die drei Menschen, die am Dienstag tot in einem ausgebrannten Auto bei Bad Dürkheim entdeckt wurden, sind vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Das ergab am Freitag eine erste Oduktion.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal hätten alle drei die giftigen Gase eingeatmet, die beim Brand des Autos entstanden seien. Es gebe keine Hinweise auf Gewalteinwirkungen. Es seien aber Spuren von Brandbeschleuniger gefunden worden. Einen technischen Defekt an dem Fahrzeug oder einen Unfall habe ein Brandsachverständiger mittlerweile ausgeschlossen. Die Ermittlungen zur Identität der Personen seien aber noch nicht abgeschlossen. Auch die toxikologische Untersuchung und weitere Ermittlungen dauere noch an. Mit Ergebnissen sei frühestens nächste Woche zu rechnen. Verdacht auf Tötung und Suizid bleibt bestehen Helfer hatten die Leichen des Mannes und der zwei Kinder am Dienstagabend nach dem Löschen des Fahrzeugs entdeckt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid handeln könnte.