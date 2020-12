Der Stadtrat von Bad Dürkheim entscheidet am Dienstagabend über die veränderten Pläne zum Neubau einer Therme. Die ersten Pläne waren Anfang Juli zurückgezogen worden, weil die Kostengrenze von 35 Millionen Euro überschritten wurde. Für den zweiten Entwurf sollten die Architekten nach Möglichkeiten suchen, wie das 35 Millionen-Budget eingehalten werden kann. Nach Angaben der Bad Dürkheimer Stadtwerke ist es gelungen die Baukosten um mehrere Millionen zu verringern. Dazu sollen die Gebäude unter anderem nicht so tief ins Erdreich gebaut werden. Auch die Kellerräume sollen entfallen. An den ursprünglich geplanten Innen- und Außenwasserbecken und der mehrstöckigen Saunaanlage ändere sich aber nichts. Die neukalkulierten Baukosten betragen jetzt 34,3 Millionen Euro und bleiben so knapp im Kostenrahmen. Stimmt der Stadtrat zu, sollen die Bauarbeiten für die Bad Dürkheimer Therme im kommenden Frühjahr beginnen.