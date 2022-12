Bad Dürkheim: Hardenburg feiert traditionelles Waldfest

Seit über 150 Jahren wird im Bad Dürkheimer Stadtteil Hardenburg zwischen Weihnachten und Neujahr traditionell ein Fest gefeiert. Damit will der Ort an das Wunder von Hardenburg im 19. Jahrhundert erinnern.

Was war das "Wunder von Hardenburg"?

Insgesamt 81 Hardenburger Familien wurden damals vom bayrischen Staat die Waldrechte entzogen. Die Gemeinde klagte dagegen und nach einem jahrelangen Rechtsstreit bekamen die Familien schließlich rund 39.000 Gulden Schadensersatz zugesprochen. Die Familien ließen sich das Geld aber nicht auszahlen, sondern stellten den Wald stattdessen der Gemeinde zur Verfügung. Damit wollten sie für das Gemeinwohl sorgen.

Ein Zeichen für Menschlichkeit und Solidarität

Dass es sowas mal gegeben hat, könne man sich heute fast nicht mehr vorstellen, sagt Karl Brust, einer der Festredner. Beim Waldfest und dem Geschenk der Familien, gehe es vor allem um Menschlichkeit und Solidarität. In der heutigen Zeit seien diese Werte wichtiger denn je, so Brust. Am "Wunder von Hardenburg" könnten die Menschen sich ein Beispiel nehmen.

In der Hardenburger Tunrhalle haben am Mittwoch rund 100 Menschen an das "Wunder von Hardenburg" gedacht. SWR

Waldfest hält den Ort zusammen

Rund 100 Leute sind in die Hardenburger Turnhalle gekommen, um dieses Geschenk auch in diesem Jahr zu feiern. Tradition werde in Hardenburg großgeschrieben, erklärt der Ortsvorsteher Thorsten Brand. Das Waldfest sei einzigartig und der soziale Kitt, der den Ort zusammenhalte. Es sei ein Highlight, an dem der ganze Ort zusammenkomme.

Hardenburg-Wunder auf Schokoladentafel

In diesem Jahr gibt es zum Waldfest noch ein weiteres Highlight. In Bad Dürkheim gibt es eine faire Stadtschokolade. Bei der aktuellen Edition ist auf der Vorderseite der Tafel ein Foto der Hardenburg zu sehen, auf der Rückseite gibt es einen Text über die Geschehnisse rund um das Waldfest. „Da freuen wir uns natürlich riesig drüber“, erklärt Brand. Für die Menschen sei das eine tolle Gelegenheit, ein Andenken mit nach Hause zu nehmen. Und lecker sei die Schokolade auch.