Bei Familie Pung in Laumersheim sieht es seit zwei Wochen aus wie in einem Lager für Schulbedarf. Franzisca und Florian Pung basteln und befüllen Schultüten für die Erstklässler, die Ende des Monats im Katastrophengebiet an der Ahr eingeschult werden.

Video herunterladen (5,8 MB | MP4) "Pro Schultüte brauche ich rund eine Stunde", erzählt Franzisca Pung und befestigt per Klebe-Pistole mehrere gelbe Bauarbeiter-Schaufeln und - Bohrmaschinen auf einer schwarzen Schultüte. Normalerweise arbeitet sie beim Kieferorthopäden, mit filigraner Handarbeit kennt sie sich aus. Unzählige Dinosaurier, Einhörner und Comicfiguren haben Franzisca Pung und ihr Mann Florian gemeinsam mit Freunden, Nachbarinnen und der Schwiegermutter aufgeklebt. 300 Schultüten fürs Ahrtal sind schon fertig. Franzisca und Florian Pung aus Laumersheim im Kreis Bad Dürkheim. SWR Fernseh-Reportage brachte die Idee In einer Fernseh-Reportage aus dem Katastrophengebiet hatten die Laumersheimer mehrere Schulranzen an einer Sammelstelle für Hilfsgüter gesehen. "Nach der Sendung haben wir uns gefragt: Was ist eigentlich mit den Erstklässlern?", berichtet Florian Pung. "Deren Eltern haben jetzt anderes im Kopf, als Schultüten zusammenzusetzen." Deshalb beschlossen die Laumersheimer: "Wir übernehmen das Basteln fürs Ahrtal." Wie im Bastelladen...der Wohnzimmertisch bei Familie Pung in Laumersheim ist voll von Bastelutensilien und kleinen Überraschungen für Schultüten für Kinder im Ahrtal. SWR Viele Bürger und Firmen haben gespendet Ein Aufruf per Facebook stieß auf große Resonanz. Viele Bürger und Firmen spendeten Schulutensilien.Jetzt werden in Laumersheim fast rund um die Uhr Schultüten geschnitten und geklebt. 11. August 2021 - SWR1 Thema heute Hohe Spendenbereitschaft: Wie kommt das Geld zu den Flutopfern? Selten zuvor haben die Menschen so schnell so viel Geld gespendet wie jetzt für die Opfer der Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. mehr... 16:00 Uhr SWR1 Der Tag in Rheinland-Pfalz SWR1 Rheinland-Pfalz Begeisterung im Jugendamt Im Jugendamt des Kreises Ahrweiler freuen sich die Sachbearbeiter über die Idee aus der Vorderpfalz. Rund 1.200 Kinder werden im Ahrtal eingeschult, teilte die Kreisverwaltung mit. Kommende Woche werden Franziska und Florian Pung die gebastelten Schultüten an die Behörde in Bad Neuenahr-Ahrweiler übergeben. Kinder sollen wieder lächeln "Wir wollen den Kindern im Katastrophengebiet wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagt Florian Pung und blickt stolz auf die Kisten, in denen die bereits fertigen Tüten mit Sauriern, Einhörnern, Rennautos und Fußballspielern stehen. "Wir als Eltern von drei Kindern wären auch froh, wenn man uns in so einer Situation helfen würde."