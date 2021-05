Der Besucheransturm in der Vorder- und Südpfalz hat sich am Pfingstwochenende offenbar in Grenzen gehalten. Nach Angaben einer Sprecherin des Tourismusvereins Südliche Weinstraße hat das durchwachsene Wetter dafür gesorgt, dass viele Touristen zu Hause geblieben sind. Zwar seien viele Wohnmobile in der Region unterwegs gewesen. Allerdings gebe es noch wenig Übernachtungsgäste. Wie die Sprecherin mitteilte, liegt das unter anderem an den wenigen Hotels, die bisher geöffnet haben. Viele Hoteliers wollten mit der Öffnung noch bis Anfang Juni warten, bis die dritte Stufe der Corona-Lockerungen in Kraft tritt. Auch in den Touristenregionen rund um Bad Dürkheim und Deidesheim waren an Pfingsten nicht übermäßig viele Besucher unterwegs. Der Sprecher der Touristinformation in Bad Dürkheim rechnet jedoch damit, dass bei länger anhaltendem schönem Wetter die Touristen vermehrt anreisen.