Ein maskierter Bankräuber hat am Mittwochmorgen eine Postfiliale überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Unbekannte eine Angestellte der Filiale vor dem Gebäude abgepasst und sie gezwungen, den Tresorraum zu öffnen. Dort habe der Mann Münzgeld in unbekannter Höhe eingesteckt und die Frau anschließend in dem Tresorraum eingeschlossen. Nach dem Täter wird noch gefahndet.