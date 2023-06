Auto stößt in Bad Dürkheim mit Straßenbahn zusammen

In Bad Dürkheim ist am Samstag ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 63-jährige Autofahrer am Samstag gegen 9.30 Uhr in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei habe er eine Straßenbahn übersehen, die Vorfahrt hatte. Auto und Straßenbahn seien zusammengestoßen. Der Autofahrer sei dabei leicht verletzt worden. Fahrgäste in der Straßenbahn seien unverletzt geblieben.

Am Auto sei Totalschaden entstanden, an der Straßenbahn ein "nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro", so die Polizei. Der Schienenverkehr habe für die Dauer der Unfallaufnahme eingestellt werden müssen, ebenso sei die Mannheimer Straße in dieser Zeit gesperrt gewesen.

Auch Feuerwehr und Notfalldienst im Einsatz

Neben der Polizei seien auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Notfalldienst der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH im Einsatz gewesen.