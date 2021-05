per Mail teilen

Lockerungen im Kreis Bad Dürkheim: Seit Samstag dürfen dort Restaurants, Cafés oder Kneipen Gäste im Freien bewirten. Viele haben das Angebot am Wochenende gleich genutzt.

Im Kreis Bad Dürkheim ist seit Samstag die Außengastronomie wieder offen, auch die nächtliche Ausgangssperre ist aufgehoben. Wer ein Lokal besucht, sollte vorher einen Termin buchen und einen negativen Corona-Test vorlegen. Zum Kreis gehören beliebte Ausflügsziele wie beispielsweise die Stadt Bad Dürkheim, Deidesheim, Wachenheim oder Forst.

Für Restaurantbesuch negativer Corona-Test nötig

Außerdem sind im Kreis die Kontaktbeschränkungen gelockert worden. In der Öffentlichkeit dürfen sich jetzt wieder bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen.

Bundesnotbremse im Kreis Bad Dürkheim außer Kraft

Nach Angaben der Kreisverwaltung gehen die Corona-Zahlen zurück - der Inzidenzwert liegt seit fünf Werktagen nacheinander bei unter 100.

Die sogenannte Bundesnotbremse im Kreis Bad Dürkheim wird damit außer Kraft gesetzt. Jetzt gilt wieder die rheinland-pfälzische Landesverordnung, so die Kreisverwaltung.

Auch der Kreis Germersheim und Frankenthal können auf baldige Lockerungen hoffen. Dort liegen die Inzidenz-Werte ebenfalls unter 100. Bleiben die Zahlen auch in den kommenden Tagen so niedrig, könnten dort an Himmelfahrt beispielsweise die Biergärten öffnen.

