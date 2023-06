per Mail teilen

Um den Ausbau des Veranstaltungsgebäudes "Brunnenhalle" in Bad Dürkheim ging es am Donnerstag bei einem Vorort-Termin des Verwaltungsgerichts Neustadt. Eine Anwohnerin hatte geklagt.

Die Frau hatte gegen die Kreisverwaltung Bad Dürkheim beim Verwaltungsgericht Neustadt geklagt. Der Grund: Die Behörde hatte den Antrag der Stadt Bad Dürkheim, die Brunnenhalle umzubauen und zu erweitern, genehmigt. Unter anderem will die Stadt in der erweiterten Halle aus den 1930er Jahren die Dürkheimer Touristinfo, Büros und einen Gastronomiebetrieb unterbringen. Die Frau, der zwei angrenzende Wohnhäuser gehören, befürchtet, dass es dadurch sehr laut wird.

Anwohnerin befürchtet: Brunnenhalle wird laute Eventlocation

Wie das Verwaltungsgericht mitteilte, fühlt sich die Klägerin durch die Baugenehmigung in ihren Rechten verletzt. Ihr Vorwurf: Die Genehmigung sei "maßgeschneidert", man versuche mit allen Mitteln in dem lärmsensiblen Gebiet eine Eventlocation zu realisieren, die überhaupt nicht dorthin passe. Die Maßnahmen zum Lärmschutz, die ein Gutachter empfehle, seien "völlig unrealistisch und geradezu naiv."

Landkreis Bad Dürkheim: Ausbau stärkt Kurstadt

Der Landkreis hält die Baugenehmigung dagegen für rechtmäßig. Im Schallschutzgutachten sei klar und verständlich aufgeführt, welche Arbeitsabläufe an welchem Tag und zu welchen Uhrzeiten stattfinden dürften. Die Sanierung und Erweiterung der Halle mit Touristinfo, Büros und Gastronomie sei außerdem wichtig für den Fremdenverkehr, sie stärke die "Kurfunktion" Bad Dürkheims und damit die zukünftige Entwicklung der Kurstadt - das seien alles regionalplanerische Ziele.

Das Verwaltungsgericht Neustadt beim Vorort-Termin an der Brunnenhalle in Bad Dürkheim. SWR Martin Gärtner

Neustadter Richter zücken das Metermaß

Beim Vorort-Termin am Donnerstag haben sich die Richter aus Neustadt zunächst ein Bild von der Brunnenhalle und den Erweiterungsplänen gemacht. In der Halle in der Nähe des Gradierbaus und des Salinariums finden schon seit Jahren regelmäßig Veranstaltungen statt, wie beispielsweise Theater, Konzerte, Lesungen, Märkte und Messen.

Die Juristen gingen recht akribisch vor: Beispielsweise wurden Abstände zwischen dem Neubau und den Wohnhäusern per Zollstock vermessen. Außerdem fragten die Juristen genau nach, etwa wie viele Veranstaltungen künftig in der Halle geplant sind, wie viele Besucher zugelassen sind und wie viele Lastwagen dort künftig täglich verkehren dürfen.

Verhandlung im Rathaus ohne Einigung

Im Rathaus ging es weiter mit der mündlichen Verhandlung. Dabei kam die beklagte Kreisverwaltung der Anwohnerin beim Lärmschutz etwas entgegen: Statt bisher vier Lastwagen täglich sollen nur noch zwei Lkw die umgebaute Brunnenhalle anfahren dürfen und bei Großveranstaltungen soll es mehrere Zufahrtswege geben.

Der Anwalt der Klägerin werde nun das neue Angebot der Kreisverwaltung zunächst prüfen. Kommt keine gütliche Einigung zustande, dann will das Verwaltungsgericht Mitte Juli ein Urteil fällen.

Wesentliche Frage: Wohngebiet oder Mischgebiet

Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts sagte dem SWR: Vom Umbau der Brunnenhalle betroffen seien acht Wohnhäuser. Im Wesentlichen gehe es dabei um die Frage, ob es sich bei dem Gebiet um ein reines Wohngebiet handelt, wie die Klägerin finde oder um ein Mischgebiet, wovon die Kreisverwaltung überzeugt sei.

Je nachdem, wie das Gebiet eingestuft werde - gelten strengere oder weniger strenge Richtwerte für den Lärmschutz: Nach der Genehmigung der Kreisverwaltung sind künftig unter der Woche bis zu 1.000 Besucher bei Veranstaltungen in der Brunnenhalle zugelassen und an Sonn- sowie Feiertagen maximal 400 Besucher.