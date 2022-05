Aktionswoche "Kindertagespflege" startet

Die Kindertagespflegestellen im Kreis Bad Dürkheim machen am Montag mit bunten Luftballons, Fähnchen und Plakaten auf sich aufmerksam. Anlass ist die Aktionswoche des Bundesverbandes für Kindertagespflege bis zum 15. Mai. Alle Kindertagespflegestellen, Tagesmütter- und väter sollen in der Aktionswoche mit einem Blick zu erkennen sein, teilte ein Sprecher des Kreises mit. Man wolle so darauf aufmerksam machen, was Kindertagespflege ist und was sie leistet. Im Kreis Bad Dürkheim gibt es nach Angaben des Kreises zurzeit rund 40 Tagesmütter- und väter. Diese betreuen jeweils bis zu fünf Kinder im Alter zwischen 0 und 3 Jahren, entweder in ihren eigenen Räumlichkeiten, in extra angemieteten Räumen oder bei den Eltern des Kindes zuhause. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt etwa 360 Kinder in der Kindertagespflege betreut, so der Kreis Bad Dürkheim.