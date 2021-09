Tunnelarbeiten für Umgehungsstraße von Bad Bergzabern starten

per Mail teilen

Mit einer Show-Sprengung statt eines Spatenstichs haben am Mittwoch offiziell die Arbeiten am künftigen Tunnel bei Bad Bergzabern begonnen. Der Tunnel ist für die geplante Umgehungsstraße.

Rund eineinhalb Kilometer soll der Tunnel lang werden, dort wo künftig die Ortsumgehungsstraße von Bad Bergzabern verläuft. Diese soll im Jahr 2026 fertig werden. Nach Angaben der zuständigen Straßenbaubehörde - Landesbetrieb Mobilität (LBM) sind die Arbeiten gut im Zeitplan: In den vergangenen Monaten habe die Firma aus Österreich die Baustelle vorbereitet, in den kommenden Wochen gehe es dann in den Berg.

Bald erste Sprengung für Tunnel

Auch der Spezialbagger, der dabei zum Einsatz kommen wird, war heute an der Baustelle zum Tunnel. Es seien auch einige Sprengungen geplant, die erste bereits innerhalb der kommenden drei Wochen.

Erste Mini-Sprengung schon jetzt

Bei dem offiziellen Termin mit dem Staatssekretär vom Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger und der rheinland-pfälzischen Verkehrsministerin Daniela Schmitt wurde eine symbolische Sprengung vorgenommen. Dieser "symbolische Tunnelanschlag" wie es offiziell heißt, war sozusagen ein kleines Feuerwerk.

Der Bund investiert mehr als 60 Millionen Euro in das Projekt, mit dem Bad Bergzabern vom überregionalen Verkehr entlastet werden soll.