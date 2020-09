In der Pfalz ist jetzt offiziell das Projekt „Telemedizin-Assistenz“ gestartet. Es soll in ländlichen Regionen sicherstellen, dass ältere Menschen ausreichend medizinisch versorgt werden. Die pfälzische Modellregion umfasst die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern und Dahner Felsenland. Die beteiligten Praxen schicken auf Wunsch speziell geschultes Personal zu den Patienten nach Hause. Im Gepäck haben die Mitarbeiter unter anderem Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte sowie ein mobiles EKG-Gerät. Über einen Tablet-PC können sie die Daten direkt an die Praxis übermitteln. Bei Bedarf können sich Arzt oder Ärztin per Videotelefonie mit den Patienten unterhalten. Das Projekt läuft zwei Jahre und wird dann ausgewertet. Insgesamt beteiligen sich daran vier Regionen in Rheinland-Pfalz.