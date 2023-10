Bad Bergzabern: 73-Jähriger stoppt Randalierer mit Hundespray

Weil sich ein Mann sich im Bus in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) nicht benehmen wollte, schritt ein 73-Jähriger ein – und stoppte den Randalierer mit unkonventionellen Mitteln.

Wie die Polizei berichtet, spielte sich die Geschichte am Sonntagabend in einem Bus ab, der gerade in Richtung Bahnhof Bad Bergzabern unterwegs war. Zwei Frauen setzten sich neben einen 30-jährigen Mann, was der offenbar gar nicht gut fand: Er fing an zu pöbeln. Ein weiterer Fahrgast mischte sich ein, und versuchte den Mann zur Ordnung zu rufen. Es kam zur Auseinandersetzung: Nach Polizeiangaben hat der Randalierer seinen Kontrahenten gewürgt.

Hundespray gegen Randalierer

Es war dann ein weiterer Fahrgast – ein 73-Jähriger – der die Auseinandersetzung mit unkonventionellen Mitteln beendete: Er setzte ein Spray gegen den Angreifer ein, das eigentlich dafür gedacht ist, sich aggressive Hunde vom Leib zu halten. Es wirkte auch in diesem Fall: Der 30-Jährige musste mit Augenreizungen zum Arzt.

Warum der Mann so aggressiv war, ist nicht bekannt. Es seien weder Alkohol noch Drogen im Spiel gewesen, so die Polizei. Sie ermittelt in der Sache und bittet um Zeugenhinweise.