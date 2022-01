per Mail teilen

Die Polizei Bad Bergzabern sucht nach einem Mann, der in einem Krankenhaus behandelt wurde und von dort verschwunden ist. Nach Polizeiangaben ist er vermutlich in einer hilflosen Lage. Die Suche im Raum Klingenmünster verlief trotz eines eingesetzten Hubschraubers bislang erfolglos. Der Mann ist Ende 50, trägt ein neongrünes Sweatshirt, eine schwarze Jacke und hat möglicherweise einen Reisekoffer dabei. Hinweise bitte an die die Polizei Bad Bergzabern.