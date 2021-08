per Mail teilen

Das Backfischfest in Worms startet wie geplant. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hält an der Sondergenehmigung für das Volksfest fest. Das bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums dem SWR. Die Stadt Worms hatte vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen nochmals ihr Schutzkonzept für das Backfischfest dem Ministerium vorgelegt. Dazu gehören unter anderem die 3 G Regeln, eine Maskenpflicht auf dem umzäunten Festgelände und eine Begrenzung der Besucherzahl auf 5.000. Das Backfischfest gehört zu den größten Volksfesten in Rheinhessen und im Rhein-Neckar-Raum. Es beginnt kommenden Samstag.