Ein einjähriges Baby hat sich in Germersheim selbst in ein Auto eingesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Mutter am Sonntagabend die Beamten verständigt, weil sie das Auto nicht mehr aufbekam. Es stellte sich heraus, das die Mutter den Schlüssel unter der Babyschale vergessen hatte und durch die Bewegungen des Babys verschloss sich das Fahrzeug. Da ein Ersatzschlüssel nicht greifbar war, schlugen die Beamten laut Mitteilung die Seitenscheibe des Autos ein und befreiten das Baby.