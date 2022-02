Die B9 war am Vormittag bei Bellheim in Fahrtrichtung Speyer wegen eines Verkehrsunfalls etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei Germersheim hatte sich eine Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen, nachdem sie aus unbekannten Gründen in den Grünstreifen geraten war. Das Auto blieb auf dem Dach liegen, die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.