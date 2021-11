Vierspuriger B10-Ausbau bei Annweiler: Wie gehts weiter?

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat am Mittwoch zehn verschiedene Varianten für den vierspurigen Ausbau der B10 bei Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) vorgestellt. Drei Varianten sind offenbar in der engeren Wahl.

Der B10-Ausbau bei Annweiler nimmt Gestalt an. Die zuständige Behörde hat jetzt mehrere Varianten auf den Tisch gelegt. Die Verkehrsplaner des Landes haben drei von zehn Ausbauvarianten als besonders geeignet herausgefiltert. Bis zum tatsächlichen Ausbau kann es allerdings noch Jahre dauern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Von Landau bis Pirmasens: Die B10 führt auf mehr als 50 Kilometern durch den Pfälzerwald SWR

Um welchen B10-Streckenabschnitt geht es?

Es geht um den Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Queichhambach und der Anschlussstelle Wellbachtal (Kreis Südliche Weinstraße). Oder konkreter gesagt um die Tunnelstrecke. Vier Tunnel gibt es dort. Für jede Fahrtrichtung gibt es eine Spur. Die Strecke gilt als Nadelöhr der B10 zwischen Landau und Pirmasens.

Warum soll die B10 auch dort erweitert werden?

Dafür gibt es mehrere Gründe.

1. Die B10 zwischen Landau und Pirmasens ist bereits streckenweise ausgebaut, wird ausgebaut oder soll ausgebaut werden. Das Land sieht die Bundesstraße als wichtige Ost-West-Verbindung zwischen der Südpfalz und der Südwestpfalz an. Vor allem die Region um Pirmasens soll eine bessere Anbindung bekommen.

2. In den Tunneln bei Annweiler herrscht Gegenverkehr, es kommt häufig zu Unfällen. Laut Landesbetrieb für Mobilität (LBM) besteht "ein erhebliches Gefahrenpotential".

3. Die Tunnel werden regelmäßig wegen Wartungs- oder Bauarbeiten gesperrt. Dann leiden die Anwohner, zum Beispiel wie dieses Jahr im August und September.

4. Prognosen gehen davon aus, dass der Verkehr, auch der Lkw-Verkehr, auf dieser Strecke zunehmen wird.

B10 - Was plant der Landesbetrieb für Mobilität?

Der LBM hat sich zehn Varianten für den Ausbau überlegt. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, eine neue Tunnelstrecke parallel zur bisher existierenden Strecke zu bauen. Oder einen komplett neuen Basistunnel mit ein oder zwei Röhren zu errichten. Oder südlich von Annweiler eine komplett neue Trasse umzusetzen. Hier zeigt der LBM alle zehn Varianten.

Welche Variante ist der derzeitige Favorit?

Der Favorit der Verkehrsplaner sieht so aus: eine neue Strecke mit zwei Spuren, die in der Nähe der schon existierenden B10 verlaufen könnte. Um den Ort Rinnthal (Kreis Südliche Weinstraße) soll ein größerer Bogen gemacht werden, um die Lärmbelästigung für die Anwohnerinnen und Anwohner zu senken. Auf der neuen Strecke würden Fahrzeuge in die eine Richtung fahren, auf der alten Strecke in die andere Richtung. Diese Ausbauvariante würde rund 290 Millionen Euro kosten, unter anderem müssten zwei neue Tunnel gebaut werden.

Diese Variante ist derzeit der Favorit beim B10-Ausbau in Annweiler LandesBetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP)

Wie wurde der Favorit ausgewählt?

Der LBM hat nach Angaben von Leiter Martin Schafft die zehn Ausbau-Möglichkeiten nach bestimmten Kriterien bewertet. Seine Behörde habe Aspekte der Verkehrsplanung - zum Beispiel Baukosten, Baubarkeit und Nutzen für den Verkehr - und Aspekte des Naturschutzes - Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen - gleich gewichtet. Dann hätten die Verkehrsplaner eine Reihenfolge der zehn möglichen Ausbauvarianten erstellt.

Eine der B10-Ausbau-Varianten LandesBetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP)

Sind die anderen neun Varianten damit bereits vom Tisch?

Nein, noch lange nicht. Auch zwei andere Varianten liegen bei den Verkehrsplanern in der Gesamtbewertung weit vorne. Bei beiden Varianten würde ein neuer Basistunnel gebaut werden. Dieser hätte zwei Spuren für eine Richtung. Der Verkehr in die andere Richtung würde weiterhin die alte Strecke nutzen. Die Kosten gibt der LBM hier rund 230 Millionen Euro an. Nachteil: Auf einige Verkehrsteilnehmer kämen Umwege zu – im Basistunnel könnten sie nicht einfach zu ihren Fahrtzielen abbiegen.

Eine zweite Variante für den B10-Ausbau bei Annweiler LandesBetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP)

Außerdem ist das offizielle Raumordnungsverfahren noch nicht gestartet. Alles, was der LBM am Mittwoch bei einer Informationsveranstaltung im Internet präsentiert hat, ist also noch lange nicht in trockenen Tüchern.

"Es kann auch eine andere Variante sein oder es kann auch sein, dass eine ganz neue Alternative auf den Plan kommt. Da sind wir auch frei in der Bewertung."

Wann beginnt das offizielle Verfahren für den B10-Ausbau bei Annweiler?

Noch befinden sich die Verkehrsplaner nicht im offiziellen Verfahren. Das soll Anfang 2022 beginnen. Das Raumordnungsverfahren wird dann von der SGD Süd als Oberer Planungsbehörde angestoßen. Am Ende soll nach Aussage von Matthias Dreyer von der SGD ein "raumordnerischer Entscheid stehen, mit eine tragfähigen Vorzugsvariante". Für dieses Verfahren ist ein halbes Jahr Zeit.

Wann könnte der B10-Ausbau bei Annweiler dann wirklich starten?

Auf ein Jahr will sich der LBM nicht festlegen. "Wir reden nicht über die nächsten fünf Jahre", sagte Behördenchef Schafft. Nach dem Raumordnungsverfahren starte die Detailplanung, danach müsse der Bund als Bauherr alles genehmigen, Planfeststellungsverfahren und Bauvorbereitung würden auch Zeit in Anspruch nehmen.