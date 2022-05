Die Arbeiterwohlfahrt Pfalz kurz AWO hat ihre neue Solzialstation in Speyer eröffnet. Wie die Leiterin der Sozialstation mitteilte, hatte die AWO bislang in Speyer keinen ambulanten Pflegedienst. Jetzt biete sie auch in Speyer ambulante Pflegeleistungen an im Bereich der Alten- und Krankenpflege, Demenzbetreuung, Beratung sowie Hauswirtschaftsleistungen wie Kochen oder Einkaufen. In der neuen AWO Sozialstation arbeiten insgesamt sechs Kräfte. Sie befindet sich im Dahlienweg 2.