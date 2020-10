Radiobeitrag: 10 Jahre nach Mord an Lehrer

Vor zehn Jahren ist etwas Schreckliches in Ludwigshafen passiert. Ein ehemaliger Schüler hatte damals an der Berufsschule Technik 2 in Ludwigshafen einen Lehrer erstochen - aus Rache. Einer, der damals dafür sorgte, dass die Polizei schnell vor Ort war, ist der heutige Schulleiter Hubert Boßle.