Die Polizei hat vier Jugendliche ausfindig gemacht, die mit einem gestohlenen Radlader an einer Kapelle aus dem Jahr 1851 in der Nähe von Landau massive Schäden verursacht haben sollen. Pfarrer Karsten Geeck, der für die Gemeinde St. Georg in Arzheim zuständig ist und damit auch für die Kapelle, ist darüber erleichtert.