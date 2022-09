Unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben in der Nacht von Sonntag auf Montag mit brachialer Gewalt in eine Autowerkstatt in Bad Bergzabern eingebrochen. Demnach haben die Täter Teile des Rolltors herausgerissen und ein Auto gestohlen. Es entstand ein geschätzter Schaden von 30.000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen. Der Einbruch dürfte nach Angaben eines Polizeisprechers beträchtlichen Lärm gemacht haben und es sind Wohnhäuser in der Nähe der Werkstatt.