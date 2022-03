Brand in Ludwigshafener Tiefgarage

In einer Tiefgarage in der Wredestraße in Ludwigshafen ist am Sonntagmorgen ein Auto in Brand geraten. Mehrere Anwohner mussten aus ihren Häusern gebracht werden.

Das Feuer im Stadtteil Mitte ist nach Angaben der Polizei mittlerweile gelöscht. Verletzt wurde niemand. Menschen aus Wohnhaus in Ludwigshafen in Sicherheit gebracht Etwa 100 Bewohner eines Mehrfamilienhauses, das auf der Tiefgarage steht, mussten von Rettungskräften aus ihren Wohnungen gebracht werden. Die Stadt hatte sie vorübergehend in Kältebussen untergebracht, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr musste einige Wohneinheiten von Rauch befreien. Mittlerweile sind aber alle Bewohner wieder zurück in ihren Wohnungen. Das Auto, das in der Tiefgarage in Ludwigshafen ausgebrannt ist, wurde mittlerweile abgeschleppt. SWR SWR Kriminalpolizei ermittelt Brandursache in Tiefgarage Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Sobald die Nachlöscharbeiten beendet sind, soll die Kriminalpolizei in der Tiefgarage ihre Ermittlungen aufnehmen. Die Wredestraße in Ludwigshafen war während des Einsatzes voll gesperrt.