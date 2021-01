Zwei junge Männer sind nach einem illegalen Autorennen zwischen Beindersheim und Großniedesheim im Rhein-Pfalz-Kreis erwischt worden. Nach Polizeiangaben lieferte ein Zeuge alle wichtigen Hinweise. Der Mann habe beobachtet, wie sich gestern auf der Kreisstraße bei Beindersheim ein roter BMW und ein grauer Mazda auf gerader Strecke nebeneinander in Position stellten; einer der beiden auf der Gegenfahrbahn. Die jungen Fahrer hätten einige Sekunden abgewartet, dann Gas gegeben und seien in hoher Geschwindigkeit nebeneinander in Richtung Großniedesheim gerast. Laut Polizei notierte der Zeuge die Autokennzeichen und meldete das Autorennen bei der Dienststelle in Frankenthal. Die beiden Fahrer, im Alter von 18 und 21 Jahren, wurden von den Beamten Zuhause angetroffen. Sie sind erst einmal ihre Führerscheine los und es gab eine Strafanzeige.