Ein junger Autofahrer hat in Frankenthal mehrere Fußgänger durch seinen rasanten Fahrstil vor sich her gescheucht. Sie mussten sich gestern Nachmittag mit einem Sprung auf den Gehweg in Sicherheit bringen, weil der 22-Jährige laut Polizei mit geschätzt mehr als 80 Kilometern in der Stunde durch eine Gasse fuhr, in der nur Tempo 30 erlaubt ist. Der Polizei sagte der Mann, er habe vor einiger Zeit Kokain genommen. Ein Drogentest verlief aber negativ. Dennoch muss er sich neben Verkehrsgefährdung auch wegen Vertoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.