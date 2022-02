74-Jährige verkeilt Auto in Radfahrer-Unterführung

Eine 74-jährige Autofahrerin ist nach Polizeiangaben gestern in Schifferstadt mit ihrem Pkw in eine Radfahrer-Unterführung gefahren. Als sie ihren Fehler bemerkte, wollte sie wenden. Dabei verkeilte sich ihr Wagen, so dass ein Abschleppdienst das Auto befreien musste. Währenddessen konnten keine Radfahrer die Unterführung passieren. Nach Polizeiangaben halfen die Beamten beim Tragen der Fahrräder über die Treppenstufen. Als Grund für die Autofahrt auf Rad-Abwegen gab die 74-Jährige an, zu sehr auf ihr Navi konzentriert gewesen zu sein.